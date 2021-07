Als Harry Potter und sein Freund Ron den Zug zur Zauberschule in Hogwarts verpassen, kapern sie ein Auto, das Rons Vater auf Flugbetrieb umgerüstet hat. Ob Unternehmer Peter Klein aus der Slowakei diesen Harry Potter-Band gelesen hat oder den Film kennt? Sein Unternehmenssprecher Adam Hartley lacht: "Das weiß ich nicht, aber sicher ist, dass Stefan Klein von Kindesbeinen an mit Flugzeugen zu tun hatte, sowohl Vater und Großvater sind beide im Flugwesen unterwegs."

Stefan Klein (l.) und Anton Zajac Bildrechte: Klein Vision Wie Rons Vater im Harry Potter-Roman haben Stefan Klein und sein Kompagnon jetzt einem fahrenden Gefährt Flügel verpasst und sind in 35 Minuten die 75 Kilometer vom Flughafen Nitra zum Flughafen Bratislava geflogen. Ohne Stau oder kurvige Straßen, stattdessen in luftiger Höhe – in 2.500 Meter über dem Boden, bis 190 km/h schnell. Nach der Landung baute sich das Gefährt auf Knopfdruck wieder um zu einem straßengängigen Fahrzeug. Pilot und Fahrer war Firmengründer Stefan Klein, auf dem Beifliegersitz Co-Gründer des Unternehmens Anton Zajac. Unter der Haube: Ein 160 PS-BMW-Motor, hinten dran ein Propeller, sowie ein Fallschirm-Gesamtrettungssystem für den Fall der Fälle. Der Flug wurde der Firma zufolge von der zivilen Luftfahrtgesellschaft überwacht. Es war nicht der erste Flug des Aircars Prototyp 1. Insgesamt hat die Maschine der Firma zufolge bereits 40 Flugstunden absolviert, inklusive diverser Stabilitäts- und Manövertests.

Wer Auto fahren kann, kann auch das Aircar1 steuern. Bildrechte: Klein Vision Und jetzt? Ein Auto das fliegt, kann das jeder steuern? "Alle, die einen Flugschein und Standard-Führerschein haben", bestätigt Firmensprecher Adam Hartley und setzt nach: "In zwölf bis 18 Monaten könnten die ersten Flugautos aus dem Hause Klein Vision ausgeliefert werden, das Unternehmen plant jetzt jedenfalls die Produktion." Und was kostet der Spaß? "Das ist die One-Million-Dollar-Frage," sagt Hartley ausweichend, "es kommt auf die Ausstattung an, welche Features Sie in Ihre Ausstattung einbauen wollen, welche Radarsysteme, Satellitensysteme. Die Einweisung in das Flugsystem gehört natürlich dazu." Momentan ein Zweisitzer, der sicher mehr kostet als die herkömmliche Familienkutsche. "Langfristig planen wir aber auch einen Viersitzer", sagt Zajac mit Blick in die Zukunft.

Bildrechte: Klein Vision Tanken üben muss man nicht, an jeder herkömmlichen Tankstelle kann man andocken, bestätigt Anton Zajac auf Anfrage von MDR WISSEN. Der Verbrauch entspricht dem eines herkömmlichen Autos, sowohl in Luft als auch auf der Straße hat es eine Reichweite von 800 bis 1.000 Kilometern. Ein Faktor hierbei: Das Gefährt bringt nur etwa 1.000 Kilos auf die Waage. Zum Starten und Landen eignen sich Gras oder Asphalt. Theoretisch also überall, wo Platz ist, oder wie es Anton Zajac gegenüber MDR WISSEN erklärt: "Vorausgesetzt man hat die Einwilligung des Infrastruktur-Inhabers."