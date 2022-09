Zugleich sei die Nutzung auf dem Land aber nicht null gewesen. Und: Je besser das Angebot, desto mehr Nutzer, das gelte auch für den Vergleich innerhalb der Großstädte, sagt Mark Andor vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Seine Arbeitsgruppe hat auch erste Berechnungen zum Klimaeffekt angestellt, kommt hier aber nur auf ein moderates Ergebnis. Zwischen 200.000 und 700.000 Tonnen CO2 seien eingespart worden, nicht all zu viel. "Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel hat stark zugenommen, das Autofahrverhalten ist aber nicht stark zurückgegangen."

Die Forschenden sind sich aber auch einig, dass die Frage, ob Menschen durch das Ticket vom Auto auf die Bahn umgestiegen sind, kaum zu beantworten ist. Denn durch die gleichzeitig stattfindenden Sommerferien und Urlaube in vielen Bundesländern gab es parallele Verschiebungen, so dass sich die verschiedenen Effekte kaum voneinander trennen lassen. "Wegen dem 9-Euro-Ticket hat niemand sein Auto abgeschafft, aber es gab viele Schnupperverkehre", sagt Andreas Knie. Menschen, die lange Zeit nicht mehr im öffentlichen Verkehr unterwegs waren, seien durch das Ticket wieder einmal eingestiegen. Bei einem langfristig eingerichteten Angebot könnte das aber anders aussehen, glaubt Knie.

Die Wissenschaftler glauben, dass eine Reform zugleich den Autoverkehr ins Visier nehmen muss. "Deutschland hängt bei den Klimazielen gerade im Verkehrsbereich weit hinterher. Hier müssen wir etwas tun", sagt Andreas Knie. Gerade Autofahrer seien häufig eine Gratismentalität gewohnt, etwa was das Parken in den Städten angehe. In den meisten Wohngebieten sei Parken kostenlos, obwohl die Pflege der Abstellflächen die Kommunen tausende Euro pro Jahr koste. Ein weiteres Mittel könnte eine Pkw-Maut für Städte sein, schlägt Mark Andor vor, aber eine solche Maut genieße bislang in Umfragen nur eine sehr geringe Akzeptanz.