Die Experten um Andreas Müller, Geschäftsführer des Digitalen Anwendungszentrums der Uni Magdeburg, entwickelten dafür spezielle Module, die so groß wie ein Autoradio sind. 25 von ihnen wurden seit März auf dem Magdeburger Ring und in einigen Teilen der Innenstadt installiert. Dazu bekamen Fahrzeuge der Stadtverwaltung und der Magdeburger Verkehrsbetriebe eine passende Kommunikationstechnik. Die damit erhobenen Daten sollen nun dabei helfen, den individuellen sowie öffentlichen Nahverkehr besser erforschen zu können. Das Ziel seien am Ende "intelligente Lösungen für die zukünftige vernetzte Mobilität sowie den Logistikverkehr", so die Magdeburger Wissenschaftler.