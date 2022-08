Deshalb sammelt das internationale, 38-köpfige Forschungsteam nun im Nordpazifik so viele Daten und Proben wie möglich. Sie waren dafür bereits seit Ende Juli mit dem Forschungsschiff Sonne im östlichen Beringmeer unterwegs und untersuchen nun das Leben am Meeresboden in allen Größenklassen im Aleutengraben vor Alaska. Der Aleutengraben ist eine bis zu 7.822 Meter tiefe und 3.200 Kilometer lange Tiefseerinne im nördlichen Teil des Pazifischen Ozeans.

Nun sind die Forschenden im westlichsten Teil ihres Untersuchungsgebiets angekommen. Hier haben sie eine "enorme Fülle" von kalkschaligen Einzellern (Foraminiferen) an der tiefsten Stelle des Meeresbodens gefunden, von der sie eine Probe des Bodens entnehmen konnten. "Innerhalb weniger Minuten konnten wir Hunderte von Exemplaren einsammeln", sagt Fahrtleiterin Brandt. Dabei handle es sich um Lebewesen, die zur Gattung Bathyallogromia gehörten und die wiederum sind zuerst im Weddellmeer entdeckt worden – also am anderen Ende des Planeten am Rande der Antarktis. Zwar sei die Art auch schon in anderen Gebieten gefunden worden, aber noch nie in so großer Zahl, so die Forschenden.