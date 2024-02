Gemeinschaften von Jägern und Sammlern konnten und können nur überleben, wenn sie zusammenhalten. Die meisten Ressourcen sind nicht immer und überall verfügbar, es lauern Gefahren, also muss jeder seinen Beitrag dazu leisten, die Gruppe zu ernähren, zu beschützen und die Kinder großzuziehen. Menschen wie die Hadza in Tanzania, die heute noch so leben, sehen darin den Sinn ihres Lebens.

Der britische Anthropologe James Woodburn hat ab 1958 viel Zeit mit ihnen verbracht, um ihren Alltag zu studieren. "Ihr Leben als Jäger und Sammler, sie betrachten es als wunderbares, als sinnerfülltes Leben", berichtete er aus Gesprächen mit ihnen. Dieser Sinnhaftigkeit des Lebens wird in Japan übrigens eine lebensverlängernde Wirkung zugeschrieben. Inzwischen weisen auch Studien wie die der University of Michigan in Ann Arbor darauf hin: Wer überzeugt ist, ein sinnvolles Leben zu führen, ist körperlich und geistig gesünder und lebt länger als andere.

Gesunde Beziehungen verlängern das Leben

Das für Jäger und Sammler überlebenswichtige soziale Miteinander beeinflusst auch unsere Gesundheit und letztendlich auch unsere Lebenserwartung in der sogenannten Zivilisation. Das legte unter anderem die Langzeitstudie „Adult Development Study“ der Universität Harvard offen, die von 1938 an 724 Männer durchs Leben begleitete, die damals Jugendliche waren.

Eine Erkenntnis daraus: Diejenigen, die gute und enge Beziehungen zur Familie und zu Freunden hatten, waren gesünder als die Teilnehmer, die keine solche Beziehungen haben, und lebten im Schnitt sogar länger. Mittlerweile bestätigt eine Reihe weitere Untersuchungen diesen Zusammenhang. Doch die Anonymität der Großstadt, ständiger Zeitdruck, der Trend zur Kleinfamilie, Konsum und Medien können von realen zwischenmenschlichen Verbindungen ablenken und sie letztendlich sogar untergraben.

Wir können allein überleben – aber tut uns das auch gut?

Denn theoretisch können wir, zumindest so lange wir gesund sind, in unserer Gesellschaft auch allein überleben: Allein wohnen, allein einkaufen, allein essen und arbeiten. Doch wie lange fühlen wir uns dabei wirklich wohl? Wie lange können wir auf die Nähe anderer verzichten? Immerhin sorgt zum Beispiel die Berührung zur Ausschüttung von Glückshormonen, und diese können uns langfristig gegen Stress, Infektionen, Schmerzen, Herzerkrankungen und seelische Tiefs schützen. Und ist der Alltag nicht auch einfacher in einem sozialen Netzwerk?