Die Forschenden stellten fest, dass sich die Menschen der sogenannten Gravettien-Kultur, die vor 32.000 bis 24.000 Jahren auf dem europäischen Kontinent verbreitet waren, nicht näher mit einander verwandt waren. Zwar verband sie eine gemeinsame archäologische Kultur, doch die Populationen im Westen und Südwesten (heutiges Frankreich und Iberien) unterschieden sich genetisch von denen in Zentral- und Südeuropa (heutiges Tschechien und Italien). Die Forschenden kommen zu dem Schluss, dass die Menschen während der letzten kältesten Phase der letzten Eiszeit Zuflucht in Südwesteuropa suchten, weil es klimatisch günstigere Bedingungen bot. Im Gegensatz dazu war die italienische Halbinsel, anders als angenommen, kein Rückzugsort, da die in Zentral- und Südeuropa lebenden Jäger und Sammler der Gravettien-Kultur nach dem Kältemaximum dort nicht mehr genetisch nachweisbar sind. Das bedeutet, dass die Westgravettier das glaziale Maximum überlebten, die Ost- und Südgravettier hingegen verschwanden.