Interessant ist, dass wir in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten in unserer realen Welt einen Rückgang an Gewalt erleben. Wir erleben weniger Gewalt in Familien, immer weniger Kriege, weniger Gewalt in der Gesellschaft, weniger Menschen werden Opfer von Gewalt oder kommen dadurch zu Tode. Gleichzeitig steigt der Anteil der Gewalt in Unterhaltungsmedien in den letzten Jahren und Jahrzehnten kontinuierlich an. Das ist ein interessantes Spannungsfeld und wirft Fragen auf: Wieso wollen wir so viel Gewalt in Unterhaltungsmedien sehen? Und wie hängt das damit zusammen, dass wir Gewalt in unserer realen Welt eigentlich gar nicht mehr so erfahren? Möglicherweise erleben wir Gewalt und Aggression in Unterhaltungsmedien sozusagen stellvertretend.