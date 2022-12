Insgesamt hängt die Berechnung stark von der Qualität der Daten ab, die herangezogen werden. "Das Modell der WHO ist State of the Art, und kann nach den jetzigen Korrekturen zuverlässig die Übersterblichkeit in Ländern mit gut ausgebauten demografischen Meldesystemen messen – das schließt Europa, Nordamerika, Australien, Neuseeland und Teile Asiens und Südamerikas ein", sagt Jonas Schöley vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock über die jetzt veröffentlichte Studie. Schöley selbst war nicht an der Arbeit beteiligt.