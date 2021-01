Dabei wurden in der ersten Kalenderwoche 2020, also knapp zweieinhalb Monate vor dem Ausbruch der Pandemie in Deutschland, "in 72 von 145 Sentinelproben respiratorische Viren identifiziert, darunter sieben Proben mit Influenza A(H3N2)- und acht Proben mit Influenza A(H1N1)pdm09-Viren. Am häufigsten wurden Rhinoviren nachgewiesen". Damals – das Grippegeschehen war moderat im Vergleich zu den Vorjahren – wurden echte Influenzaviren also in 15 von 145 Proben gefunden.