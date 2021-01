Inzwischen gebe es einige Studien zur Frage, welche Bestandteile der Immunantwort auf Corona wie lange erhalten bleiben. Geforscht werde aber noch an der Frage, was das für das Risiko der Weitergabe der Viren und einer wiederholten Infektion bedeute. Lavine: "Zusammengefasst fragen wir uns: Wie verhält sich Sars-CoV-2 langfristig im Vergleich mit der saisonalen Influenza oder dem respiratorischen Synzytial-Virus?"

Sie und ihr Team nehmen an, dass die Immunität gegen Sars-CoV-2 der gegen die anderen Coronaviren ähnlich sei. Bei denen komme es einfach nur selten vor, dass Erwachsene zum ersten Mal in ihrem Leben mit dem Virus konfrontiert seien, insofern erkläre das möglicherweise ihre Harmlosigkeit. Die Forscher nehmen daher an, dass die Sterberate bei Corona langfristig unter der der saisonalen Grippe liegen werde, also unter 0,1 Prozent. Lavines Kollege Ottar Bjornstad von der Penn State Universität glaubt, dass die hohe Sterblichkeit und die Notwendigkeit der Impfung bald Geschichte sein werden. "Maximale Anstrengungen sollten unternommen werden, um diese jungfräuliche Pandemie auf dem Weg zur Endemie zu überstehen."