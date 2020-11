370 Millionen Jahre alt, mit 30 Zentimetern so groß wie ein Hering, spitz zulaufendes Maul - also kein Riese, sondern eher ein Mini-Hai. Aber er konnte etwas, was seine Verwandten heute nicht mehr können. Sein Kiefer rotierte nach außen. Christian Klug vom paläontologischen Institut der Universität Zürich hat mit einem Team der Universität Chicago und dem Naturalis Biodiversity Center in Leiden dem in Marokko gefundenen Knorpelfisch aus dem Devon auf den Zahn gefühlt - mittels Computertomographie und 3-D-Drucker. Klug schildert, was ihnen dabei auffiel: