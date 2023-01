Helfen wir aus Berechnung?

Hier kommt ein spannender Zungenschlag ins Spiel. Wenn wir helfen, sagt die Psychologin, können wir zuversichtlicher sein, dass uns andere in einer ähnlichen Situation auch einmal helfen. Hat Helfen also etwas mit Berechnung zu tun, mit einer Kosten-Nutzen-Abwägung oder erwarteten Gegenleistungen?

Ist Helfen Abwägungssache? Bildrechte: imago images/Ikon Images Das hieße ja, dass Menschen nun doch nicht so ganz so selbstlos helfen. Ja, wie denn nun? Die Neurowissenschaftlerin Grit Hein, Professorin an der Universität Würzburg listet folgende Gründe fürs Helfen auf: "Wir helfen aus Mitleid oder manchmal aus Pflichtgefühl. Wir helfen aus Sorge um das Allgemeinwohl. Und, das darf man auch nicht vergessen, wir können auch aus egoistischen Gründen helfen, beispielsweise wenn wir uns durch helfen eine Belohnung erwarten oder wenn wir uns durch helfen einfach besser fühlen. Das ist letzten Endes ein egoistischer Grund, der am Ende auch zum Helfen führt." Da ist also schon wieder der Gedanke, dass helfen letzten Endes einen egoistischen Grund hat. Auch wenn wir uns durchs Helfen besser fühlen, ist das letztlich egoistisch.

Helfen hilft dem Genpool

"Am schönsten sind sie, wenn sie schlafen" witzeln Eltern, wenn sie müde sind von durchwachten Nächten oder Tagen voller Zank und Streit unter Geschwistern Bildrechte: IMAGO/Cavan Images Was, wenn wir umgekehrt fragen: Würden wir auch helfen, wenn wir uns dabei oder danach schlecht fühlen? Offenbar hat sich die Natur irgendwas dabei gedacht, dass wir uns beim Helfen gut fühlen. Evolutionsbiologisch fängt es damit an, dass selbst das Aufziehen des Nachwuchses mit einer Belohnung verknüpft ist. Echt jetzt? Wer Kinder hat, kennt solche Situationen: Man kümmert sich jahrelang um den Nachwuchs, wechselt um vier Uhr früh die vollgebrochene Bettwäsche des Kindergartenkindes, oder hält dem Pubertier, das über der Kloschüssel Alkohol entsorgt, die Haare aus dem Gesicht. Wenn die Brut dann wieder sanft ruht, schleicht sich ein Lächeln ins Gesicht: Schön, wie das Kind so friedlich schläft. Bleibt trotzdem die Frage: Ist das schon die Belohnung oder kommt da noch mehr?

Verhaltensökonom Hannes Rusch forscht an der Universität Maastricht. Er sagt: "Sowohl bei Menschen, als auch bei Tieren gibt es Erklärungen, die in der Gesamtschau zeigen, dass es sich entweder für den Helfenden selber lohnt, altruistisch zu sein, oder dass es sich nicht für den Helfer selber lohnt, aber im evolutionären Spiel dazu führt, dass seine Gene trotzdem vermehrt in die nächste Generation gebracht werden. Aus biologischer Sicht muss sich auch altruistisches Verhalten in der ganz langen genetisch gesehenen Frist lohnen."

Auch die Entenmutter schützt ihre Jungen. Bildrechte: imago/Harald Lange Helfen dient also dazu, den ganz eigenen individuellen Genpool zu erhalten und damit auch die Gene der eigenen Art. Helfen scheint eine Eigenschaft zu sein, die das Überleben leichter möglich macht. Das klingt extrem nachvollziehbar und plausibel. Lebewesen, die diese Eigenschaft beherrschen, sind im Vorteil. Deshalb ist sich Hannes Rusch sicher, dass und das Helfen in den Genen steckt: "Diese Bereitschaft, sich für Verwandte zu sehr hohen Kosten aufzuopfern, steckt nicht nur in unseren Genen, sondern in den Genen von ganz vielen Tieren. Auch die Löwenmutter wird für ihr Kind im Zweifel vielleicht sterben oder für ihre Schwestern und so weiter. Da sind wir gar nicht einzigartig im Tierreich, das gibt es ganz oft."

Sind nur Menschen hilfsbereit?

Helfen steckt in uns. Und damit sind wir nicht allein, es ist kein spezielles menschliches Verhalten. Haben wir damit die Frage 'Warum helfen wir?' schon beantwortet? Ganz grundsätzlich ja. Aber wir Menschen sind, gerade was soziales Verhalten und soziale Beziehungen betrifft, schon besonders. Beispielsweise müssen wir, wenn wir unseren Nachwuchs aus dem Gröbsten rausbekommen wollen, jahrelang helfen und zwar länger als andere Lebewesen, sagt die Psychologin Anne Böckler-Raettig: "Wir sind gar nicht denkbar ohne Helfen. Durch unser letztendlich massives Gehirn, das gar nicht durch einen Geburtskanal passt, müssen wir sehr unreif zur Welt kommen. Das heißt, wir brauchen den Schutz der Gruppe, den Schutz meistens der Eltern. Dadurch haben sich auch Gesellschaftsformen herausgebildet, die sich sehr intensiv um den Nachwuchs kümmern."