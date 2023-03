Am Ende brauchte es eine fast 40-stündige Marathonsitzung, dann gelang der Durchbruch. Die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (UN) haben sich am Samstagabend (Ortszeit) in New York nach Jahren zäher Verhandlungen auf ein Abkommen zum Schutz der Weltmeere geeinigt. Es schafft unter anderem die Grundlage für die Ausweisung großer Schutzgebiete auf hoher See. "Ja, wir sind stolz", sagte ein sichtlich erschöpfter Sebastian Unger am Montag im Interview bei MDR AKTUELL. "Wir sind unglaublich froh, dass das geklappt hat." Unger ist Meeresbeauftragter der Bundesregierung und hatte persönlich mitverhandelt, auch in der langen Sitzung am Wochenende. Denn eigentlich sollten die Verhandlungen am vergangenen Freitag enden. Aber man merkte das wirklich auch bei den Kollegen der anderen Länder, so Unger, dass niemand ohne Ergebnis nach Haus fahren wollte. "Wir wollten das Ding wirklich über die Linie bringen."