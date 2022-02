Das Prinzip des neuartigen Sensors ist einigermaßen kompliziert: Er arbeitet auf der Grundlage der Quantenphysik, also auf der Wechselwirkung kleinster Teilchen. Dabei werden auf submolekularem Niveau Veränderungen der Mikrogravitation gemessen. Wichtig sind die konkreten Auswirkungen der neuen Technik. Dazu gehören verringerte Kosten für Straßenbau- und Schienenprojekte. Außerdem können Naturphänomene wie Vulkanausbrüche besser vorhergesagt und natürliche Ressourcen besser entdeckt werden. Zu guter Letzt hilft sie bei archäologischen Ausgrabungen, bei denen Artefakte untersucht werden können, ohne sie zu beschädigen.

Die Forschenden sind jedenfalls schon euphorisch. "Dies ist ein 'Edison-Moment', der die Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft verändern wird", sagte Prof. Kai Bongs von der Uni Birmingham. So sei man einer Karte unseres Untergrunds einen Schritt näher und könne irgendwann auch das bisher Unsichtbare sichtbar zu machen. "Damit wird eine Situation beendet, in der wir mehr über die Antarktis wissen, als über das, was sich unter unseren Füßen befindet."