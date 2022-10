Aktuell klagen viele Kliniken über einen erneuten Ansturm schwer kranker Covid-19-Patienten. Dank vieler Impfungen ist der Anteil der schweren Coronaverläufe und Todesfälle an den bestätigten Erkrankungen insgesamt zwar stark zurückgegangen im Vergleich zum Beginn der Pandemie. Aber die Impfungen schützen eben nicht perfekt. Deshalb gibt es Patienten mit Impfdurchbruch, die in Kliniken behandelt werden müssen und einige, die trotz Impfung an Corona sterben.