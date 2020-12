Weltraumforschung Wussten Sie, dass der Mond rostet?

Hell und schön steht unser Mond in vielen Nächten am Himmel. Mitunter wirkt er sogar strahlend weiß. Genau wie Millionen Menschen genießt auch der Planetenwissenschaftler Shuai Li in Honolulu diesen Anblick. Man kann sagen: Er kennt den Mond. Was hätte er wohl geantwortet, wenn ihm vor zehn Jahren jemand gesagt hätte "sein" Mond rostet?