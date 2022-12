Deutschland hat in den vergangenen Wochen eine heftige Welle von Atemwegsinfekten und Grippe erlebt, dafür deutet sich nun bereits vor Weihnachten eine erste Entspannung an. Die Zahl der neuen Ansteckungen mit Influenzaviren legte in der Woche bis zum 18. Dezember zwar noch einmal zu auf 55.340. Das Plus fiel mit etwa 10.000 Fällen aber deutlich geringer aus als in den Vorwochen. Ein Wert um 55.000 entspricht auch etwa dem Maximum während der heftigen Grippewelle im März 2018. Vor allem, dass die Schulen und Kitas während der Weihnachtsferien geschlossen sind, dürfte für eine weitere Unterbrechung der Infektionsketten sorgen.