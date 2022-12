Dabei nahmen die Wissenschaftler Insektengemeinschaften in 21 deutschen Naturschutzgebieten unter die Lupe, die in direkter Nachbarschaft zu Ackerflächen liegen. Ihr Augenmerk galt dabei den Wechselwirkungen zwischen Insektenreichtum und Pflanzenvielfalt, Pestizidbelastung sowie räumlichen und klimatischen Faktoren.



Köthe, Schneider und Kollegen stellten in den untersuchten Naturschutzgebieten sogenannte Malaise-Fallen auf. Das sind Zelte, in denen umherfliegende Insekten eingefangen und schließlich in ein Gefäß mit Ethanol geleitet. Der hochprozentige Alkohol tötet und konserviert die Tiere schließlich. Aber nicht nur das: Auch Pflanzenspuren und Pestizidrückstände, die die Insekten mit sich rumschleppen, werden in der Lösung gesammelt.