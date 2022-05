Internationale Raumstation Matthias Maurer ist wieder auf der Erde gelandet

Nach rund einem halben Jahr auf der Internationalen Raumstation ISS ist Matthias Maurer auf die Erde zurückgekehrt. Der ESA-Astronaut landete Freitagfrüh vor der Küste Floridas und soll am Abend in Deutschland am Flughafen Köln/Bonn ankommen. In den kommenden Tagen soll er sich dann am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt wieder an die Schwerkraft der Erde anpassen.