Im Schweif von 2I/Borisov haben sie mit dem Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) extrem hohe Mengen Kohlenmonoxid (CO) festgestellt. Zwar kommt CO auch in Kometen des Sonnensystems vor. In 2I/Borisov war die Konzentration aber zwischen 9 und 26 Mal höher. Und das bedeutet, er muss an einem extrem kalten Ort entstanden sein. Als Eis gibt es CO nur bei Temperaturen von minus 250 Grad Celsius.