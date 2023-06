Tatsächlich zeigte sich, dass die Insekten den Pflanzen folgten, allerdings oft in großem zeitlichen Abstand. So hingen aktuell beobachtete Insekteninvasionen häufig zusammen mit Pflanzen, die bereits um das Jahr 1900 herum eingewandert waren. Zugleich war der Zusammenhang statistisch deutlicher als mit anderen sozioökonomischen Faktoren.

Aus der beobachteten zeitlichen Verschiebung zwischen Pflanzen- und Insekteneinwanderung schließen die Forschenden, dass aktuell rund 3.442 Insektenspezies in ursprünglich fremden Gebieten invasiv werden könnten. Damit würde die Zahl der Insekteninvasionen um rund 35 Prozent steigen. Besonders gefährdet davon sind die tropischen Regionen in Afrika und Südostasien, wo es bald zehn- bis zwanzig Mal so viele invasive Insektenarten geben könnte. Auch in der sogenannten Paläarktis, die neben Europa weite Teile Asiens umfasst, rechnen die Autoren mit der Zunahme solcher Einwanderungen.