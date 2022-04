Bericht Nummer sechs dessen, was man seit den Neunzigern gemeinhin als Goldstandard der Klimafolgenforschung bezeichnet, widmet sich in drei Teilen dem wissenschaftlichen Ist-Zustand, den Folgen und dem, was aus dem Klimawandel resultiert. Also: resultieren muss. Erwartet werden klare Handlungsempfehlungen an politische Entscheidungsträgerinnen und -träger, bei denen erstmal im Grunde alle zu verlieren haben. Um am Ende zu gewinnen, wenn man das Abwenden einer weltweiten Klimakatstrophe so bezeichnen mag.

Je weiter die Zeit voranschreitet und je weniger Stellschrauben für eine nachhaltige Erwärmung gedreht werden, desto weniger kann sich das Klima erholen. Bildrechte: IPCC/MDR WISSEN