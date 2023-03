Der IPCC sieht Fortschritte beim globalen Klimaschutz, doch die Geschwindigkeit der Anpassung ist noch zu niedrig.

Die Wissenschaftler rechnen mit einer zeitweisen Überschreitung der Marke von 1,5 Grad (Overshoot). Danach soll die Atmosphäre durch Rückholung von CO2 wieder abgekühlt werden.

Sie sehen auch Fehlanpassungen wie eine falsche Sicherheit durch zusätzlichen Hochwasserschutz in Hafenmetropolen, die anschließend trotz ihrer riskanten Lage weiter wachsen könnten.

Die nackten Fakten zuerst: Die globalen Durchschnittstemperaturen lagen in den Jahren 2011 bis 2020 1,09 Grad Celsius höher als in der Zeit vor der industriellen Revolution. Über Land betrug der Anstieg sogar 1,59 Grad, über den Meeren fiel er mit 0,88 Grad bislang etwas schwächer aus. Allerdings hat sich die Erwärmung beschleunigt. Nie zuvor in der Geschichte der Erde hat sich die Atmosphäre so schnell aufgeheizt wie in den vergangenen 50 Jahren. So steht es im heute erschienenen Synthesebericht des Weltklimarats IPCC, der die bisher erschienenen Teilberichte aus der sechsten Berichtsperiode zusammenfasst.

Sachstandsbericht ist Grundlage für politische Verhandlungen

Das alles ist nicht neu, trotzdem stellt die heute erschienene Zusammenfassung des Berichts für politische Entscheider einen neuen Meilenstein dar. "Aus meiner Sicht handelt es sich hierbei vor allem um ein diplomatisches Dokument, dass den anerkannten Stand der Wissenschaft darlegt und das damit zur neuen Grundlage für politische Verhandlungen wird", sagt Oliver Geden, der zum Team der Autoren des Berichts gehört und Wissenschaftler am Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit (SWP) in Berlin ist.

Klimarisiken sind größer, als bisher angenommen