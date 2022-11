Das James-Webb-Weltraumteleskop erlaubt erstmals einen Blick auf zwei Galaxien so tief zurück in der Vergangenheit, wie es bisher kein anderes Teleskop je vermocht hat. Im Journal Astrophysical Journal Letters berichten zwei Teams von Astronomen von den beiden hellen Sternenscheiben, die bereits etwa 300 oder 400 Millionen Jahre nach dem Urknall existiert haben müssen.

Die jetzigen Beobachtungen sind Teil des GLASS-JWST Early Release Science Programm (Grism Lens-Amplified Survey from Space). Die ältere der beiden Galaxien bekam daher die Bezeichnung GLASS-z12. Sie ist schätzungsweise 350 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden. Das exakte Alter müssen die Forscher zwar noch mit spektroskopischen Analysen bestätigen. Doch schon jetzt sind die Wissenschaftler sehr erstaunt: Die Galaxien senden erheblich mehr Licht aus, als die Forscher zuvor erwartet hatten.

"Unser Team war beeindruckt von der Möglichkeit, die Form dieser ersten Galaxien zu messen. Ihre ruhigen, geordneten Scheiben stellen unser Verständnis davon in Frage, wie sich die ersten Galaxien im überfüllten, chaotischen frühen Universum gebildet haben", sagt Erica Nelson, die an einer der beiden Studien beteiligt war. Diese Galaxien seien sehr anders als die Milchstraße oder andere große Galaxien in unserer kosmischen Nähe.