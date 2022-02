Ein Jenaer Forschungsteam hat einen spannenden biochemischen Prozess entschlüsselt, der erklärt, was manche Pflanzen resistent gegen Schädlinge macht. Erforscht und analysiert wurde er an Pflanzen des Koyotentabaks, an dem sich Zikaden gern Pflanzensaft abzapfen. Die Substanz, die die Wissenschaftler des Jenaer Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie (ICE/MPG) dabei entdeckt haben, heißt Caffeoylputrescin-flüchtige grüne Blattverbindung, kurz CPH. Sie sorgt dafür, dass Zikaden die Pflanze nicht mehr als Wirtspflanze nutzen. Die Forschungsgruppe entschlüsselte zudem die Gene für die Biosynthese dieses Abwehrstoffs.

Warum meiden Zikaden einzelne Pflanzen?

Basis dafür waren frühere Forschungen aus Jena. 2004 hatte man bereits festgestellt, dass Zikaden Pflanzen besiedeln, bei denen das Pflanzenhormon Jasmonsäure schwach ausgeprägt ist. Allerdings wusste man Forschungsleiter Dapeng Li zufolge damals noch nicht, welche durch Jasmonsäure ausgelösten Abwehrmechanismen die Pflanzen für die Zikaden unattraktiv machten. In der jüngsten Jenaer Forschung wurden jahrelang Kreuzungen von verschiedenen Elternpaaren erstellt. An der Stärke des Zikadenbefalls konnten die Forscher schließlich die genetischen Grundlagen ablesen, die Pflanzen zu einer Wirtspflanze machen. Außerdem wurde analysiert, welche chemischen Prozesse in den Pflanzen durch einen Zikadenbefall ausgelöst und welche Gene aktiviert werden.

Bildrechte: Danny Kessler - Max-Planck-Institut für chemische Ökologie Im nächsten Forschungsschritt baute das Jenaer Team die Soffwechselwege des Abwehrstoff CPH in Pflanzen nach, die mit der Tabakpflanze verwandt sind. Auch hier funktionierte das Prinzip: Zikaden mieden auch die Ackerbohne Vicia faba und Tomatenpflanzen vom Typ Solanum chilense, die den Abwehrstoff CPH produzierten. Als nächstes wollen die Forscher herausfinden, was die Produktion des CHP in der Pflanze beeinflusst.

Zikaden: Kleine Insekten, große Schäden