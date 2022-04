Nach der Preisverleihung ist noch ein lässiger Wettbewerbsausklang mit Partymusik geplant. Die sächsischen Sieger dürfen dann wie die Gewinner aus Sachsen-Anhalt und Thüringen am Bundeswettbewerb von "Jugend forscht" teilnehmen, der vom 26. bis 29. Mai 2022 in Lübeck über die Bühne gehen wird. 2021 kamen 169 Jugendliche in das große Finale, bei dem ein Preisgeld von bis zu 3.000 Euro ausgelobt ist. Zusätzlich können die Bundessiegerinnen und -sieger auch bei internationalen Wettbewerben wie der International Science and Engineering Fair (ISEF) oder dem European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) antreten.