Forschende am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald haben Mitte Februar mit dem experimentellen Fusionsreaktor Wendelstein 7-x einen neuen Bestwert erreicht. Sie heizten Wasserstoff zu einem Plasma auf und ließen es acht Minuten lang durch den Reaktorkern zirkulieren. Dabei wurde insgesamt 1,3 Gigajoule Energie umgesetzt. Das ist eine Steigerung um den Faktor 17 im Vergleich zu früheren Versuchsläufen, als maximal 75 Megajoule umgesetzt werden konnten.

Bei den Experimenten geht es aktuell noch nicht darum, eine Kernfusion in Gang zu setzen, denn die Wissenschaftler arbeiten noch an den Voraussetzungen für diesen Prozess. Dazu gehört, die Anlage bei extremen Temperaturen stabil halten und vor allem ausreichend kühlen zu können. Über das Kühlsystem soll später einmal Strom erzeugt werden, indem die Kernfusion Kühlwasser aufheizt und in Dampf verwandelt, der schließlich eine Turbine antreibt.