Die Forschung legt nahe, dass in der ländlichen Toskana zum Höhepunkt der Kindermorde etwa ein Drittel der Neugeborenen getötet worden sein könnten. So seien im 17. Jahrhundert etwa Eltern bereit gewesen, ein Kind zu opfern, wenn es sich um eine Zwillingsgeburt handelte. Im norditalienischen Parma sei darüber hinaus zu beobachten gewesen, dass Eltern aus Arbeiterfamilien Mädchen gegenüber Jungen bevorzugten. Auch in Frankreich seien Muster für die Bevorzugung von Mädchen nach 1650 gefunden worden. Das könnte mit Wunsch der Eltern zusammenhängen, die Mädchen in höhere soziale Schichten einheiraten zu lassen, um langfristig eine bessere soziale Stellung zu gewährleisten.