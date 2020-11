Treibhausgase und Lebensmittelproduktion Bedroht unser Hunger das Klima?

Von Experten wurde die Studie prinzipiell positiv aufgenommen. "Das Neue und Interessante an der aktuellen Studie ist, dass hier die Rolle der Landwirtschaft bei der Erreichung der Klimaziele klar herausgestellt wird", kommentiert etwa Dr. Florian Schierhorn vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (IAMO) in Halle (Saale). Der wissenschaftliche Mitarbeiter in der Abteilung Strukturwandel kritisiert jedoch, dass generell auf Angaben zur Unsicherheit der Ergebnisse verzichtet wurde.



Auch vom Dessauer Umweltbundesamt (UBA) gibt es eine Bewertung der Studie. "Das zentrale Ergebnis dieser Studie, wonach es wahrscheinlich essenziell ist, die Treibhausgase des globalen Ernährungssystems zu reduzieren, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, fügt sich sehr gut in die uns vorliegenden Erkenntnisse ein", schreiben die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Frederike Balzer und Anne Klatt. Damit würde ein erster Schritt getan, um das Bewusstsein und in der Folge auch das politische Handeln zu verändern. Für sie ist allerdings wichtig, nicht nur die Emissionen in der Landwirtschaft zu reduzieren, sondern auch den Konsum.