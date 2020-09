Klimawandel & Küstenschutz Wenn Polareis schmilzt und Sandstrände ertrinken

Hauptinhalt

Fahren wir im Sommer Speiseeis nach Hause und es taut unterwegs leicht an, stecken wir es einfach wieder in die Gefriertruhe und es gefriert wieder ordentlich. In der Antarktis ist das anders: Was weg ist, bleibt weg, sagt die Forschung. Aber was, wenn mal so richtig viel wegtaut? Auf Hawaii sollte sich die Küstenbewirtschaftung dringend drauf einstellen, mahnen Forscher. Allein die Hautpinsel O'ahu habe 2050 nur noch halb so viel Sandstrand wie jetzt.