Der Klimawandel und die biologische Vielfalt sind eng miteinander verwoben und beeinflussen sich gegenseitig. Und trotzdem werden sie wissenschaftlich und politisch oft getrennt diskutiert. Das kann dazu führen, dass etwas, was in Sachen Klima helfen soll, für die Umwelt problematisch sein kann. Das Aufforsten von Wäldern mit Monokulturen von Bäumen, die besser mit der Klimaerwärmung klarkommen und CO2 speichern sollen, sind ein Beispiel dafür, sagt der Mitautor des Reports Josef Settele vom Umweltforschungszentrum (UFZ) in Halle. Das sehen wir national etwa in der Forstwirtschaft in den letzten Jahrzehnten, so Settele, „die war ja meistens monokulturell organisiert“.