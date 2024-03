Wovor haben junge Menschen in Deutschland Angst? Die Shell Jugendstudie 2019 hat diese Frage untersucht und herausgefunden: 48 Prozent der Jugendlichen nennen die Angst vor einer schweren Krankheit als ihre größte Angst. Auch wir beschäftigen uns mit dieser Frage in unserem Podcast “Generation Zukunftsangst” und fragen außerdem: Was kann man gegen verschiedene Ängste tun? In dieser Folge geht es um die Angst vor Krankheit, genauer gesagt vor Long Covid. So werden die Spätfolgen nach einer Corona-Infektion genannt. Im Gegensatz zu anderen Krankheiten fehlen beim Umgang mit Long Covid-Erfahrungswerte und Studien. Selbst Ärztinnen und Ärzte wissen oft nicht viel über Symptome und Therapiemöglichkeiten. Auch wenn die Forschung daran arbeitet, Long Covid besser vorbeugen zu können, gibt es in Deutschland bereits viele, die von den Langzeitfolgen einer Corona-Infektion betroffen sind. In der Visualisierung wird gezeigt, wie viele Menschen heute schätzungsweise Long Covid haben und wie viele Menschen im Vergleich dazu an einer seltenen Krankheit leiden.