Klimawandel Der Regen entscheidet, wie oft Hitze auf Dürre trifft

Die Klimaerwärmung bringt eine Menge Unsicherheiten mit sich. Doch einige Entwicklungen gelten als sicher. So wird es durch die höheren Temperaturen häufiger zu Dürreperioden und Hitzewellen kommen. Außerdem wird sich die durchschnittliche Niederschlagsmenge an Land verändern. Doch was muss passieren, damit die Extremereignisse Dürre und Hitze genau gleichzeitig auftreten? Das hat sich ein Klimaforschungsteam am UFZ in Leipzig jetzt genauer angeschaut.

Compound hot-dry-events

Die Forschenden bezeichnen es als "compound hot-dry-events" (verbundene heiß-trocken-Ereignisse), wenn Dürren und Hitze gleichzeitig auftreten. Das ist nach Definition der UFZ-Forscher immer dann der Fall, wenn in einem Sommer die Durchschnittstemperatur höher war als in 90 Prozent der Sommer zwischen den Jahren 1950 und 1980. Außerdem muss es weniger geregnet haben als in 90 Prozent der Fälle im selben Vergleichszeitraum.

Die negativen Folgen dieser kombinierten Extreme sind dann oft größer als nur bei einem Extrem. Dr. Jakob Zscheischler, UFZ

Für den Laien mag es naheliegend sein, dass Hitze und Dürre gewissermaßen zusammengehören, doch tatsächlich ist das nicht zwingend so. In der Wissenschaft seien Dürreperioden und Hitzewellen oft separat betrachtet worden, erläutert UFZ-Klimaforscher Dr. Jakob Zscheischler. "Doch tatsächlich sind beide Ereignisse stark korreliert, was man zum Beispiel an den beiden Extremjahren 2003 und 2018 sehen kann. Die negativen Folgen dieser kombinierten Extreme sind dann oft größer als nur bei einem Extrem", ergänzt er.

Wann trifft heiß auf trocken?