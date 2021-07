Um etwa sieben Cent sind die Preise für Benzin und Diesel zu Jahresbeginn in Deutschland gestiegen. Das lag an der neu eingeführten CO2-Bepreisung für fossile Kraft- und Brennstoffe. Auch das Heizen mit Öl und Gas ist dadurch etwas teurer geworden. Im Gegenzug hat die Regierung etwas Entlastung beim Strompreis geschaffen, unter anderem durch die EEG-Umlage. Das alles auf der Grundlage, dass der Preis für eine Tonne erzeugtes CO2 auf 25 Euro festgesetzt wurde.

Das Berliner Klimaforschungsinstitut MCC ( Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change ) hat sich intensiv mit diesen Fragen beschäftigt und einen Online-Rechner veröffentlicht, auch um den Wahlkampf bei diesem Thema zu versachlichen, wie der Institutsdirektor sagt.

Die effizienteste Form des Klimaschutzes, nämlich die Bepreisung dieses wichtigsten Treibhausgases als Anreiz zum Energiesparen und Investieren in fossilfreie Technologien, droht gerade zerredet zu werden.

Im Eifer des politischen Gefechts würden soziale Verwerfungen an die Wand gemalt, so der MCC-Direktor weiter. "Unser mit tatsächlichen Haushaltsdaten gespeister Rechner macht es jeder und jedem möglich, sich im Handumdrehen selbst einen Überblick über Kosten und Verteilungswirkungen zu verschaffen."

Im "Professional-Modus", der mehr Optionen bietet, kann man sich die Daten auch als Excel-Tabelle herunterladen. Wir haben das für ein Beispiel-Diagramm getan. Darin nehmen wir an, der CO2-Preis werde auf 50 Euro pro Tonne festgelegt (also doppelt so hoch wie derzeit). Angezeigt wird, welche Einkommensgruppe dann im Durchschnitt wie viel mehr (oder sogar weniger) zahlen müsste. Bei den Einkommensgruppen steht die 1 für das einkommensschwächste Fünftel der Bevölkerung, die 5 für das einkommensstärkste Fünftel und 2 bis 4 für die entsprechenden Bevölkerungsfünftel dazwischen.