Dass die Gewinnung anderswo stattfinde, hat es auch leichtgemacht, etwa bei Umweltschäden einfach wegzusehen, so Jens Gutzmer. Die Quittung habe man dann 2010 erhalten, als China die Ausfuhr von Seltenen Erden zwischenzeitlich beschränkt hatte. Zu diesem Zeitpunkt kamen 90 Prozent des Rohstoffs aus China.

Mittlerweile sind es nur 60 Prozent, trotzdem hält China die Zügel in der Hand – auch dort, wo man es nicht direkt vermutet. Zwei Drittel des weltweiten Kobaltes etwa kommen aus dem Kongo. Dort ist es aber zu großen Teilen in chinesischer Hand. Weiterverarbeitet wird es dann zu fast 80 Prozent in China. Ähnlich ist das bei Nickel: Produziert wird es fast zur Hälfte in Indonesien, hinter den Investitionen für den Abbau steckt aber abermals China. Eine Entwicklung, die laut Jens Gutzmer bedenklich ist. Denn Chinas aggressive Produktion von Nickel hat jetzt schon für einen Preisverfall auf dem Weltmarkt gesorgt. Produktionsländer wie Australien, die eigentlich genug Vorkommen hätten, haben daraufhin die Produktion heruntergefahren. Und das verstärkt Chinas Marktmacht weiter.

Norwegens Tiefseebergbau hat indes tatsächlich Potenzial, glaubt man der norwegischen Regierung. Auf Basis von Kartierungen und wissenschaftlichen Arbeiten von Forschenden der Universität Bergen, Trondheim und Tromsø, hat sie die betreffenden Tiefseegebiete ausgewertet und modelliert, welche Rohstoffe in welchen Mengen erwartbar sind. Das Ergebnis: Mit den Vorkommen könnte Norwegen auch den angenommenen hohen EU-Bedarf aus dem Jahr 2050 für viele Jahrzehnte decken.

Bildrechte: MDR Wissen

Aber: Nicht alle dieser Vorkommen könne man am Ende auch gewinnen, meint Jens Gutzmer und auch die norwegische Regierung vermerkt das in ihrer Bewertung. Viele der genannten Rohstoffe könne man mit den heutigen Technologien noch nicht umfassend heben. Genau das will Anette Brock Mathisen Tvedt aber ändern und mit ihrem Unternehmen neue Technologien entwickeln. Je mehr Rohstoffe am Ende gewonnen werden könnten, desto niedriger sei auch der Eingriff in die Natur.

Der norwegische Tiefseebergbau ist umweltfreundlicher

Denn die Geologin betrachtet vor allen Dingen wie viel Rohstoff sie pro Kilo Stein erhält. Je mehr sich im Stein befindet, desto weniger Gebiete müssen für die gleiche Menge Ertrag erschlossen werden und desto weniger Eingriff findet statt. So die Argumentation. Anette Brock Mathisen Tvedt sieht diesbezüglich den Tiefseebergbau im Vorteil gegenüber dem klassischen Bergbau. Auch die Vorgaben der norwegischen Regierung seien klar darauf ausgerichtet, den Abbau so umweltfreundlich wie zu gestalten.

Die Bemühungen Norwegens sieht auch Jens Gutzmer: „Tatsächlich gibt es nicht nur in Norwegen, sondern auch im Rest von Europa sehr starke Bemühungen, diesen Eingriff zu minimieren und auch Rohstoffe, die dann entnommen werden, ganzheitlich zu nutzen.“ Dazu zählten keine riesigen Halden mehr zu produzieren, sondern beispielsweise die Hohlräume, die Untertage entstanden sind, wieder zu verfüllen.

Haldis Tjeldflaat Helle von Greenpeace Norwegen kritisiert indes die norwegische Regierung hätte bisher nicht genug Wissen eingeholt. So seien die Auswirkungen von Umweltbelastungen wie Lärm und Vibrationen nicht bewertet worden, genauso wenig wie die Einflüsse von künstlichem Licht in einem Ökosystem, in dem komplett Dunkelheit herrscht. Und auch nicht, wie sich Partikel aus dem Bergbau über die Strömungen im Ozean verteilen könnten.