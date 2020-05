Bioethanol aus Weizenstroh Biosprit für den Schiffstank

Aus Stroh mach Sprit: Rohstoff für den Biosprit kann Weizen sein. Bildrechte: imago/PanoramiC

In einer Testanlage produzieren sie bis zu 20 Liter des Biosprits in der Woche. Dabei fließt der Alkohol aus dem Stroh aus einem Metallfass durch Rohrleitungen in einen Verdampfer. Dort wird er auf 350 Grad Celsius erhitzt und unter einem Druck von 20 bar entsteht gasförmiger Alkohol. Der strömt dann in einen röhrenförmigen Reaktor. Das sei das Herzstück der Anlage. In diesem Reaktor befindet sich Aktivkohle, die mit einem neu entwickelten Katalysatormaterial beschichtet ist. Hier entsteht jetzt in einer chemischen Reaktion Diesel, Benzin oder Kerosin.