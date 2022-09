Einchecken ohne Flugscham wird möglich – die Frage ist nur wann. Am Dienstag haben nationale Luftfahrexperten in Dresden diskutiert, wie grüner Flugverkehr in Zukunft realisierbar ist. "Wir können mit den neuen Antrieben, Brennstoffen und Konfigurationen bis zum Jahr 2050 fünfzig Prozent des Eigenenergieverbrauch eines Flugzeuges reduzieren", erklärte Markus Fischer vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt im Rahmen des diesjährigen Deutschen Luft- und Raumfahrtkongresses. Allerdings werde sich dabei das Flugverhalten von dem derzeit gewohnten unterscheiden. Flugzeuge würden etwa nicht nur anders aussehen, sondern auch langsamer oder tiefer fliegen.