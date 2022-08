Neben der Entwicklung neuer Elemente geht es bei der HTWK-Forschung auch darum, wie alte Bauteile wiederverwendet werden können. Denn bislang gibt es in Europa keine nachhaltigen Methoden für das Recycling von Verbundwerkstoffen, die in der Luftfahrt verwendet werden. Dieser Bereich wird im Projekt "EuReCOMP" an der HTWK erforscht. "Für das Gelingen der Energiewende, eine CO2-freie Wirtschaft und Klimaneutralität braucht es eine Kreislaufwirtschaft, in der Ressourceneinsatz, Abfallproduktion, Emissionen und Energieverbrauch bestmöglich verringert sowie Material- und Energiekreisläufe geschlossen werden", so Prof. Böhm, der auch dieses Projekt leitet, in dem es nicht nur um die Rückgewinnung von Material geht, sondern auch darum, die recycelten Werkstoffe zu neuen Bauteilen zu verarbeiten. Derzeitige Recyclingverfahren wie die Pyrolyse (Zersetzung durch thermo-chemische Umwandlungsprozesse bei hohen Temperaturen und unter Ausschluss von Sauerstoff) sind sehr umweltschädlich, darum sollen im Projekt drei umweltfreundliche Verfahren weiterentwickelt werden. So könnten in Zukunft irgendwann ehemalige Bauteile aus Flugzeugen in recycelter Form etwa in Autos oder Schiffen verarbeitet werden