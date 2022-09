Der 71. Deutsche Luft- und Raumfahrtkongress startet am Dienstag im Hygienemuseum in Dresden. Der Kongress gilt als das größte wissenschaftlich-technische Netzwerktreffen der Branche. Bis Donnerstag werden knapp 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wissenschaft und Industrie erwartet. In den Vorträgen wird es unter anderem um die Themen klimaneutrale Luftfahrt und die Zukunft der Raumfahrt gehen.

Astronaut teilt Erfahrungen mit Weltraumtourismus

Astronaut Matthias Maurer berichtet in Dresden von der Mission "Cosmic Kiss". Bildrechte: Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt Am Dienstag berichtet der Astronaut Matthias Maurer von der Europäischen Weltraumorganisation ESA, was er im Rahmen seiner rund siebenmonatigen Mission "Cosmic Kiss" auf der internationalen Raumstation ISS erlebt und erforscht hat. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit unterstützte er dort auch Weltraumtouristen. Auf dem Kongress will er auch über seine Erfahrungen mit dieser Art der Kommerzialisierung der Raumfahrt sprechen.

Antriebe für eine Reise zum nächsten Stern

An die Science-Fiction-Serie "Star Trek" erinnert fühlen werden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglicherweise am Donnerstag: Dann wird nämlich Martin Tajmar, Professor für Raumfahrtsysteme an der TU Dresden, über "revolutionäre Raumfahrtantriebe" sprechen. Eine Reise zum nächsten Stern innerhalb von ein paar Jahrzehnten gelte bisher als unmöglich. Trotzdem seien an der TU Dresden "einmalige Teststände entwickelt worden, mit denen ganz gezielt treibstofflose Antriebe mit bisher ungeahnter Genauigkeit untersuchen werden können, um Schlupflöcher zu finden, mit denen wir vielleicht doch noch zu den Sternen reisen können", teilte dazu der Veranstalter mit.

Weitere Themen anderer Vortragender sind etwa die "Zeitenwende in der militärischen Luftfahrt" oder "Chancen für eine klimaneutrale Luftfahrt".

Wissenschaftsstandort Dresden bietet Bühne

Die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (DGLR) veranstaltet den Kongress jährlich an wechselnden Orten. Dresden sei der "ideale Veranstaltungsort", heißt es in einer Mitteilung der DGLR, da die Stadt bereits 2004 das Netzwerk "Dresden - Stadt der Wissenschaften" gegründet hat, Standort für zwei technische Hochschulen ist und mehrere namhafte Forschungsinstitutionen dort ihren Standort haben.