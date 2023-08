Die durchschnittliche Höchsttemperatur in der Kalahari ist in den letzten 20 Jahren um mehr als zwei Grad gestiegen, was fünfmal mehr ist als im globalen Durchschnitt, heißt es in der Studie. Diese Temperaturveränderungen korrelieren mit den beobachteten Veränderungen im Darm-Mikrobiom der Tiere. Die Studie, die in "Global Change Biology" veröffentlicht wurde, basiert auf 1.141 Kotproben von 235 Erdmännchen, die seit 1993 gesammelt wurden.