Ohne Vulkanausbruch droht 2024 die 1,5 Grad-Grenze zu überschreiten

Karsten Haustein, Wissenschaftler am Leipziger Institut für Meteorologie, glaubt, dass El Niño schon in diesem Jahr erstmals seit 2015/2016 wieder auftreten kann. "Das bedeutet, dass 2023 theoretisch das wärmste Jahr werden kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass 2024 mit Abstand neues wärmstes Jahr wird, ist jedoch um ein Vielfaches gestiegen."

Haustein schätzt, dass nur noch ein starker Vulkanausbruch in tropischen Breiten genug Staub in die Atmosphäre befördern könnte, um genug Sonnenenergie abzublocken, so dass neue Rekordtemperaturen abgewendet werden. Ansonsten sei "durchaus denkbar, dass 2024 nicht nur wärmstes Jahr wird, sondern auch die 1,5-Grad-Grenze zum ersten Mal auf Jahresbasis global überschritten wird."

Eisfreie Alpen bis 2100 möglich – Folgen für Trinkwasser in Norditalien dramatisch

Da es der Menschheit bislang nicht gelingt, auch nur das Wachstum der Emissionen zu bremsen, sieht Haustein dramatische Konsequenzen auf Europa zukommen. "Je nach Emissionsszenario – das heißt, wie viele Treibhausgase wir in den kommenden Jahrzehnten noch in die Atmosphäre blasen – werden die europäischen Alpen spätestens 2100 weitgehend gletscherfrei sein."

Eisfreie Alpen aber bedeuten, dass die bisherige Trinkwasserversorgung in Norditalien versiegt und mit enormem Aufwand technisch sichergestellt werden muss. Ökosysteme in dieser Region hingegen drohen zu vertrocknen. Auch in Deutschland werden die Folgen deutlich sein. So könnte die Schifffahrt auf dem Rhein, der sich zum Großteil aus Schmelzwasser aus den Alpen speist, langfristig sehr schwierig werden.

In den Tropen wird El Niño die deutlichsten Folgen haben

"Im letzten Winter gab es bei den alpinen Gletschern einen Verlust von bis zu sechs Metern Eisdicke. Wenig Neuschnee im Winter, Saharastaub im Frühjahr und hohe Temperaturen im Sommerhalbjahr waren dafür verantwortlich", sagt DWD-Klimatologe Friedrich. "Viele große europäische Flüsse wie Po, Rhein und Rhone sind auf das Schmelzwasser der Alpen angewiesen. Die Wasserarmut des Pos hat in Norditalien eine extreme Dürre verursacht, in deren Folge die Landwirtschaft starke Einbußen verzeichnen musste."