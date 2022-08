Gerade erst hatte Lothar Wieler , Präsident des Robert Koch-Instituts, davor gewarnt, das Infektionskrankheiten wie Dengue oder das West-Nil-Virus aber auch Malaria in Deutschland (wieder) heimisch werden könnten. Diese Krankheiten werden von Mücken übertragen, die sich Deutschland aufgrund der steigenden Temperaturen nun als Lebensraum erschließen. Die Asiatische Buschmücke oder die Asiatische Tigermücke etwa siedeln sich seit einigen Jahren bei uns an. Und auch die Mücken, die es hier schon lange gibt, werden nun Überträger für Krankheiten wie das West-Nil-Virus, das nun regelmäßig Tiere und immer wieder auch Menschen nach Mückenstichen infiziert.

In der jetzt in "Nature Climate Change" veröffentlichten Studie haben Camilo Mora und Kollegen von der University of Hawaii systematisch 830 Arbeiten anderer Forscher ausgewertet zu mehr als tausend Wegen, auf denen sich Krankheiten durch den Klimawandel weiter verbreiten könnten. Dazu zogen sie die offizielle, behördliche Liste mit 378 für die Menschen relevanten Pathogenen (Krankheitserreger) heran. Bereits bei 218 (58 Prozent) davon konnte in mindestens einer Studie nachgewiesen werden, dass sie durch Extremwetter und Klimaveränderungen gefährlicher geworden sind.