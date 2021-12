Nun ja, weit gefehlt: Wer beispielsweise außerhalb der Saison Tomaten essen will, muss das Gewächshaus beheizen, weil es sonst hier zu kalt ist. Und das macht einen riesigen Unterschied in der CO2-Bilanz: Ein Kilogramm Tomaten hat dann eine CO2-Bilanz von circa 9,2 kg. Zum Vergleich: Die saisonale Tomate ohne zusätzliche Wärme sorgt für 85 Gramm CO2. Alleine durch das Beheizen des Gewächshauses wird also mehr als hundert Mal so viel CO2 ausgestoßen! Damit liegen die Gewächshaus-Tomaten von hier zwar immer noch unter eingeflogenen Tropenfrüchten wie beispielsweise Ananas – haben aber dennoch einen beachtlichen ökologischen Fußabdruck.