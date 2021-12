Leider stimmt dieser Gedankengang nicht ganz: Auf Dauer kann zu viel Kohlenstoffdioxid dazu führen, dass unsere Meere "kippen“. CO2 bleibt im Wasser nämlich nicht in seinem Urzustand, sondern wird weiter zu Kohlensäure verstoffwechselt. Dabei sinkt der pH-Wert – eine Verschiebung, die sich jetzt schon in 3000 Meter Tiefe feststellen lässt. Für viele Meeresbewohner ist das gar nicht gut: Denn genauso, wie unser Essigreiniger zu Hause im Bad besonders gut gegen Kalkflecken wirkt, greift der niedrigere pH-Wert im Wasser Muscheln, Seesterne, Seeigel, Korallen und Krebse an. Denn: Sie alle bestehen zum Teil aus Kalk.

Für den Hinterkopf Normalerweise ist Meerwasser mit einem pH-Wert von 8,2 leicht basisch. Bis zum Jahr 2100 wird der Säurewert unserer Ozeane voraussichtlich auf circa 7,7 sinken. Das ist immer noch im basischen Spektrum, wir Menschen müssen beim nächsten Urlaub am Meer also nicht mit einem unfreiwilligen Säurebad rechnen. Aber viele Meeresbewohner sind da nun mal sensibler als wir – für sie wäre das eine Katastrophe.

Und – eine weitere Folge des Klimawandels – unsere Meere werden zeitgleich auch immer wärmer. Auch das hat schwerwiegende Folgen für viele Unterwasser-Organismen. Ein Beispiel: Korallenriffe. Mit steigenden Temperaturen in unseren Ozeanen kommt es immer häufiger zur sogenannten Korallenbleiche, bei der ganze Riffe einfach wegsterben. Versauerung und Hitze setzt den wertvollen Lebensräumen also gleich zweifach zu. Und das hat auch direkte Folgen für uns: 400 Millionen Menschen verdanken Korallenriffen ihre Nahrung und den Schutz vor Sturmwellen. Sie zu retten, sollte uns also extrem wichtig sein – und dafür müssen wir unser Klima auch unter Wasser verbessern.

Aber wie geht man das an? Ein echter Klimaretter wächst beispielsweise in der Kieler Förde – im Sandboden, in ein bis acht Meter Tiefe. Ein Team aus Forschenden des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GEOMAR pflanzt hier Seegraswiesen. Diese Wiesen sind wahre CO2-Wunder, weil sie gleich doppelt Kohlenstoff speichern. Sie nehmen nicht nur wie gewöhnliche Pflanzen CO2 via Photosynthese auf – sie setzen zwischen ihren Wurzeln auch große Mengen Kohlenstoff im Boden fest. Alleine in der deutschen Ostsee speichern Seegraswiesen jetzt schon 29 bis 56 Kilotonnen CO2 pro Jahr. Auf 285 km² Fläche – die noch vergrößert werden soll.