Wissenschaftliche Studien zum Klimawandel bekommen momentan so viel Aufmerksamkeit wie nie. Zum einen von Menschen, die etwas gegen die Erderwärmung unternehmen wollen, zum anderen aber auch von Gruppen, die behaupten, dass der menschengemachte Klimawandel nicht real sei. Auf die Wissenschaft berufen sich sowohl die Aktivistinnen und Aktivisten bei Fridays for Future, als auch Lobbyverbände, Parteien, Medienschaffende und viele mehr. Es ist also ordentlich Druck in der Debatte!

Was das für die öffentliche Kommunikation bedeutet, diskutiert die Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft (DGPuK) auf einer Fachtagung. Forschende stellen am 10. Und 11.2. ihre Studien zum Themenkomplex "Klima(wandel) und Kommunikation“ vor. Darunter die Kommunikationswissenschaftlerin Denise Voci. Sie hat 826 Artikel in wissenschaftlichen Journals via Inhaltsanalyse untersucht – und sagt: "Es ist wichtig, dass Menschen verstehen, dass der Klimawandel real ist – denn, wenn sie das nicht sehen, werden sie auch nicht entsprechend handeln." Wie können wir also auf Fehl- und Falschinformationen reagieren?