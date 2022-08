In Deutschland hat es seit fast einem halben Jahr kaum noch geregnet. Und für das kommende Wochenende ist bereits die nächste Hitzewelle angekündigt. Mit dem heißen und trockenen Wetter sind wir im Sommer 2022 aber nicht allein. Neben Europa erleben auch der Mittlere und Ferne Osten beispiellose Hitze und Trockenheit. Auch in Mittel- und Südamerika bleiben Niederschläge aus, wenngleich dort noch andere Wetterphänomene eine Rolle spielen als hier. Gemeinsam ist allen allerdings: Der Klimawandel hat die Ausprägung der jeweiligen Wetterphänomene verschärft.

Dürre in Europa: Schifffahrt und Atomkraft müssen eingeschränkt werden

Am dramatischsten ist die Dürre in Europa derzeit wohl im Norden Italiens, die als die schlimmste seit 70 Jahren gilt. Weil in den Alpen im Winter kaum Schnee gefallen ist, führen die Flüsse Dora, Baltea und Po nur noch etwa 12 Prozent ihrer sonst üblichen Wassermenge. Das Wasser fehlt in der Landwirtschaft, die als eine der wichtigsten in Europa gilt. 30 Prozent der Anbauflächen sind aktuell laut einem Bericht der Deutschen Welle von der Dürre bedroht. Für fünf Regionen dort hat die Regierung in Rom bereits den Notstand ausgerufen. Mehr als hundert Städte sind zum Wassersparen aufgerufen.

Wassernotfallpläne werden aktuell auch in den Niederlanden, in Portugal und Spanien vorbereitet. In Frankreich mussten zahlreiche Atomkraftwerke auf Sparflamme heruntergefahren oder ganz abgeschaltet werden, weil die Flüsse nicht mehr ausreichend kaltes Wasser zur Kühlung der Reaktoren mit sich führen. Und in Deutschland wird die Rhein-Schifffahrt eingeschränkt, wie schon in den Dürresommern 2018 und 2019.

Hitzerekord im Iran: 52 Grad Celsius

Großbritannien, das sich selbst eigentlich für eine Inselgruppe mit vorherrschend regnerischem Wetter hielt, erlebte im Juli einen Allzeithitzerekord von 40,3 Grad. Verglichen mit den 48 Grad in Tunesiens Hauptstadt Tunis war das aber geradezu mild. Noch extremere Werte wurden in Iran gemessen, wo das Thermometer auf 52 Grad Celsius stieg, ein akut lebensbedrohlicher Wert. Und auch in China wurde mit 40,9 Grad ein Temperaturrekord eingestellt.