Bis zu 3,6 Millionen Tonnen CO2 werden schätzungsweise jedes Jahr in der arktischen Tiefsee gespeichert und dort über Jahrtausende gebunden. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie von Forschenden unter Beteiligung des Alfred-Wegener-Institut für Polar und Meeresforschung (AWI). Das Team um Andreas Rogge berichtet im Fachmagazin "Nature Geoscience", dass es offenbar einen bislang unbekannten Transportweg gibt, der das Klimagas aus der Atmosphäre zieht und in tiefe Wasserschichten bringt.

Die Wissenschaftler waren im Rahmen der Expedition ARCTIC2018 im August und September 2018 mit dem russischen Forschungsschiff Akademik Tryoshnikov in das Nansenbecken in der zentralen Arktis gereist. Dort hatten sie Proben aus verschiedenen Wasserschichten bis zu zwei Kilometern Tiefe genommen. Bei der Analyse im Labor entdeckten sie jetzt große Mengen an Kohlenstoff, der in Pflanzenresten gebunden war.