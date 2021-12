An dem Projekt namens "The Answering Machine" sind neben der TU Dresden auch Hochschulen aus Stuttgart, Tübingen und Zürich beteiligt. Auch die Wissenschaftsfelder, die untersucht werden sollen, sind vielfältig: von der Psychologie, über die Computerlinguistik und Theaterwissenschaft bis zur Medienwissenschaft. In einer vierjährigen Serie von Experimenten und Aufführungen werden dabei auf Theater-Bühnen Schauspieler mit sogenannten sozialen Bots interagieren – also Maschinen, die mit Menschen soziale Beziehungen eingehen.