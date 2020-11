Leises Surren und Brummen erfüllt das neue Labor für Biotechnologie an der Burg Giebichenstein . Der Schüttelinkubator mischt stoisch eine grüne Flüssigkeit aus Algen in einem Glasgefäß. Wie man mit solchen Geräten umgeht, zeigt Biotechnologe Johann Bauernfeind - nicht ohne Stolz.

Es ist immer so eine Position, dass man als Künstler Bittsteller in der Wissenschaft ist. Man hat oft wenig Zugang und wenn man Zugang hat, ist es oft abhängig von den Wissenschaftlern.

Wenn Studierende zu uns kommen und sagen: Ich will ein Modell bauen, das erkennt, wenn ein Stuhl umfällt! Dann können wir sagen: Ja, das ist möglich! Oder: Nein, das ist schwierig. Also eine Komplexitätseinschätzung. Wir können sagen: Ja, das kannst du machen, wenn du dir diese Tutorials durchliest.

Kunst trifft Technik an der Burg Giebichenstein, hier im Projekt "Messerspiel" (Robot Lab Residency) in der Jahressausstellung 2019. Bildrechte: imago images / Steffen Schellhorn

Was man links sieht ist das Inputkamera-Bild und rechts ist das Bild, was ein neuronales Netz ausgibt, was trainiert wurde auf Bilder, in dem Fall auf Blumen.

Was man sieht ist eine Hand, die Alltagsgegenstände, wie Schlüssel ins Bild legt. Rechts werden die Bewegung und die neuen Objekte in Blumenbilder übersetzt. Ein Spiel aus Farbe und Bewegung. So könnte sie aussehen, die Mischung aus Kunst und Technik. Und ganz nebenbei entstehen so neue Werkzeuge und Materialien in den neuen Laboren der Kunsthochschule Halle.