Ein internationales Forschungsteam wollte weder weiterhin an der Meeresoberfläche kratzen noch bei vierzig Metern darunter aufhören. Im Fachblatt Nature Climate Change ist Mitte September erstmals eine Studie erschienen, die sich mit den Auswirkungen mariner Hitzewellen auseinandersetzt, sowohl im Flachwasser als auch in der Tiefsee. Das Team hat Tiefen bis 2000 Meter ins Visier genommen und Daten zu marinen Hitzewellen von 1993 bis 2019 ausgewertet. Den Forschenden zufolge war die höchste Hitzewellenintensität nicht an der Oberfläche zu verzeichnen, sondern in 50 bis 250 Metern Tiefe: Also in der gesamten Flachsee und im Übergang zur Tiefsee. (Als Tiefsee werden gemeinhin Meerestiefen ab 200 Metern bezeichnet.) Obwohl die Intensität dieser Hitzewellen mit zunehmender Tiefe abnimmt, nimmt die Dauer der Ereignisse im Vergleich zur Oberfläche um das Zweifache zu.

Organismen, die in tieferen Gewässern leben, reagieren im Allgemeinen empfindlicher auf die Erwärmung. Dr. Diego Kersting Meeresökologe

Vereinfacht gesagt hat das einen bestimmten Grund: Schon allein Oberflächenwasser reagiert recht träge auf Temperaturänderungen, weshalb einem Bad im noch sommerwarmen Baggersee auch im September nichts im Wege steht, ein 25-Grad-warmer Apriltag aber nur unter Hartgesottenen für Schwimmvergnügen im noch winterkalten Wasser sorgt. Je tiefer, desto langsamer ändert sich die Wassertemperatur; in der Tiefsee ist sie in der Regel das ganze Jahr über gleichbleibend.

Folgen der marinen Hitzewelle für Fische: Können Tiere einfach ins kühle Nass tauchen?

"Organismen, die in tieferen Gewässern leben, reagieren im Allgemeinen empfindlicher auf die Erwärmung, da sie im Vergleich zu Organismen in Oberflächengewässern an stabilere Umweltbedingungen – zum Beispiel Temperatur – angepasst sind", erklärt Diego Kersting. Die Ergebnisse der Studie seien für ihn deshalb "höchst besorgniserregend". Die Sorge scheint berechtigt: Das Forschungsteam hat die Hitzewellendaten mit Biodiversitätsdaten zu den Verbreitungsgebieten von mehr als 25.000 Arten kombiniert und kommt zu dem Schluss, dass die biologische Vielfalt in den oberen 250 Metern am stärksten gefährdet sein könnte.